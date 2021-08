Le tirage au sort de la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2022 a eu lieu ce mardi 17 août 2021 à Yaoundé. Les Lions du Sénégal logés dans le groupe B connaissent désormais leurs adversaires. Il s’agit de la Guinée du Malawi et du Zimbabwe. L’occasion saisie par wiwsport pour vous présenter l’adversaire le plus proche des Lions, la Guinée.

L’équipe nationale du Sénégal va affronter le 14 janvier prochain pour son deuxième match de poule en Coupe d’Afrique des Nations, la Guinée. Guinéens et Sénégalais vont en découdre au Stadium Kouekong de Bafoussam. La formation de Didier Six qui occupe la 15ème place du classement des meilleures nations en Afrique est en effet la 76e mondial. Stoppés en huitième de finale de la dernière édition par le futur vainqueur de la compétition l’Algérie, contre laquelle elle s’incline 0-3, les coéquipiers de Naby Keita ne viseront cette fois-ci rien de moins que le dernier carré. Au Cameroun pour la 33e édition, le Syli National effectuera sa 13ème participation à ces joutes continentales. Si la Guinée en catégorie jeune est bien connue par leur homologue sénégalais et des équipes souvent à la portée des Lionceaux, leurs ainés, vice-champions d’Afrique sont loin d’être une proie facile. Les rencontres entre ces deux formations sont souvent amené à désigner la suprématie de l’une des deux équipes en Afrique de l’Ouest. Les supporters deux camps, déjà très inspirés, attendent donc avec impatience et détermination ce derby.

Naby Keita joueur phare à suivre



Dans ce derby ouest africain, on assistera également à un duel de coéquipiers entre la star sénégalaise Sadio Mané et celle de la Guinée Naby Keita. Ce sera les retrouvailles entre les deux joueurs de Liverpool. Le milieu de Terrain sera aussi le joueur à suivre avec bien entendu Mady Camara et le jeune talentueux Morlaye Sylla.

Palmarès Guinée

Finaliste en 1976

Quart de finalistes en 2004, 2006, 2008 et 2015

Huitième de finale en 2019

Le Syli National a été éliminé à l’issue du premier tour 6 fois (1970, 1974, 1980, 1994, 1998, 2012).

Contrairement aux Lions du Sénégal, la Guinée n’a jusqu’ici, jamais été qualifiée à une phase finale de la Coupe du Monde.

