L’équipe du Sénégal part ’’en favori à la CAN 2021’’ reportée à janvier et ne doit se faire aucune fixation sur ses adversaires, affirme l’ancien défenseur international Cheikh Sidy Ba, estimant que les Lions doivent s’attendre à affronter n’importe quelle sélection.

« Franchement, le Sénégal n’a pas de choix à faire concernant ses adversaires, il doit être prêt à battre tout le monde puisque son objectif ultime est de remporter le trophée continental », a indiqué l’ancien défenseur central des Lions, quart de finaliste de la CAN 2000. Les Lions doivent être prêts « du premier au dernier jour de la compétition », a ajouté l’ancien défenseur, chroniqueur à la Radiotélévision sénégalaise (Rts1, publique).

« Nous ne devons pas nous focaliser sur le tirage au sort. Que ce soit le Maroc, l’Egypte, la Gambie ou la Guinée Bissau, il faut engager la rencontre pour la gagner », a analysé Cheikh Sidy Bâ, qui a joué au Sénégal mais aussi en Autriche et dans les Pays du Golfe. « Tous les tirages sont bons à prendre puisque l’objectif précis est de trôner sur le toit de l’Afrique », a-t-il insisté.

Le Sénégal, finaliste de l’édition précédente, compte parmi les meilleurs effectifs de la CAN 2021, a relevé Cheikh Sidy Bâ, affirmant : « Aucun adversaire n’’est au-dessus du Sénégal avec tout le respect qu’on leur doit ». « L’objectif reste de battre tout le monde même si on est conscient que les équipes participantes n’ont pas le même poids et la même expérience du haut niveau », a-t-il dit, appelant les Lions à respecter tous leurs adversaires. « Qu’on ait une poule facile ou difficile, nous devons aller avec un esprit conquérant en se disant que l’objectif ultime est le titre », a-t-il poursuivi.

Le tirage au sort de la CAN 2021 est prévu ce mardi à Yaoundé (Cameroun). Le Sénégal est placé dans le pot 1 avec le Cameroun (pays organisateur), l’Algérie (championne en titre), la Tunisie, le Maroc et le Nigeria. Aucune de ces sélections du pot 1 ne peuvent être les adversaires des Lions en phase de poule. Le pot 2 est composé de l’Egypte, du Ghana, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée. Dans le pot 3, figurent le Cap-Vert, le Gabon, la Mauritanie, la Sierra Leone, le Zimbabwe et la Guinée Bissau. Le pot 4 comprend le Malawi, le Soudan, la Guinée Equatoriale, les Comores, l’Ethiopie et la Gambie.

APS