Il n’est pas donné à tout le monde de mettre l’entière grande ville d’Istanbul dans sa poche. Pas à tout le monde, si et seulement si on se nomme Mbaye Jr Diagne.

Devant les critiques et les velléités d’un départ qui tombent sur lui jour et nuit, l’attaquant continue faire de misères aux défenseurs adverses et semble plus que jamais décidé à fermer pas mal de grandes bouches depuis ses premières minutes de la saison avec Galatasaray. Minute après minute, il se distingue parce qu’il est dans une très belle forme.

Ayant déjà fait mouche par deux fois lors des quatre dernières rencontre de Galatasaray, l’attaquant international sénégalais de 29 ans s’est distingué dès la première journée de Super Lig, équivalente au Championnat de première division de Turquie.

En effet, lors de la victoire (2-0) lundi face au promu Giresunspor d’Ibrahima Baldé, de Younousse Sankharé et de Mamadou Diarra, Mbaye Diagne s’est directement signalé à trois reprises. L’ancien joueur de Kasımpaşa a d’abord ouvert le score (31e) avant, malheureusement, de manquer un penalty dans la foulée (40e).

Mais c’était juste une contrepartie, puisque quelques instants plus tard, c’est bien le même Mbaye Diagne qui permet – sans se tromper, on peut bien le dire comme – à Galatasaray de prendre les devants. Fauché dans la surface, l’attaquant bénéficie d’un penalty, qui sera tiré et réussi par Alexandru Cicâldău (2-0 ; 45e+5). Le score en restera là.

Match très réussi, il cède sa place à la 80e minute.

Yeni sezona galibiyetle başlıyoruz! 💪👏🦁 Giresunspor 0-2 Galatasaray #GRSvGS ⚽ 31' Diagne

⚽ 45+2' Cicaldau (P) pic.twitter.com/yDUktJYe7b — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2021

wiwsport.com