L’ancien défenseur central international sénégalais n’est plus. Abdoulaye Diallo, père des anciens internationaux Oumar et Moustapha Diallo est décédé dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 août à l’hôpital Saint-Jean de Dieu de Thiès.

L’ancien sociétaire de la Jeanne d’Arc de Dakar surnommé « Tacle glissé » pour son jeu rugueux était toujours actif dans le milieu sportif. Il animait notamment un journal à Thiès, ville où il résidait et avait des activités politiques.

La levée du corps et l’enterrement sont prévus ce lundi 16 août à partir de 16 heures à Thiès. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée, singulièrement à Oumar et Tapha Diallo, et à l’Association des anciens internationaux dont il était membre.

