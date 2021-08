Les clubs anglais prétendants sont Chelsea, Manchester United et Manchester City. Tous veulent signer le jeune prodige des grenats qui compte 22 matchs et 3 buts en Ligue 1 la saison passée. Formé au Génération Foot de Dakar, Pape Matar Sarr n’a pas duré dans la réserve du club partenaire pour commencer à jouer dans l’équipe première. Ses belles prestations en club et en équipe nationale du Sénégal ne sont pas passées inaperçues.

Il fait l’objet d’une forte convoitise à deux semaines de la fin du mercato d’été. Ainsi, le président du FC Metz est annoncé en Angleterre ce mardi informe les médias anglais. Bernard Serin va donc entamer les discussions sur le transfert de Pape Matar Sarr qui rappelle t’on, a signé un contrat de 5 ans avec le FC Metz en septembre passé. D’autres sources affirment que certains des clubs prétendants ont proposer de le prêter au club Français après l’avoir recruté.

✈️ FC Metz president Bernard Serin is flying into Stansted airport this morning for talks with three Premier League clubs about Pape Mate Sarr.

📰 Manchester City, Manchester United and Chelsea have all been linked pic.twitter.com/8JYxCRgXHj

— Football Daily (@footballdaily) August 16, 2021