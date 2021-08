Le tirage au sort de la CAN 2021 aura lieu demain mardi à Yaoundé à partir de 18h GMT. En voici la procédure.

L’Afrique va enfin savoir. Mardi aura lieu à Yaoundé le tirage au sort de la CAN 2021, qui se déroulera du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Dans un communiqué, la Confédération africaine de football a détaillé la procédure. C’est du classique : les 24 équipes seront réparties dans quatre chapeaux de six équipes chacun, sur la base du classement mondial FIFA du 12 août 2021, le dernier à avoir été publié avant le tirage. Le champion en titre l’Algérie et le vice-champion le Sénégal sont dans le 1er chapeau.

« Les quatre chapeaux représentant les équipes seront numérotés de 1 à 4. Les six chapeaux représentant les groupes seront désignés de A à F. Une boule sera tirée au sort à partir d’un chapeau des équipes, suivie d’une balle d’un des chapeaux de groupe, déterminant ainsi la position dans laquelle l’équipe respective jouera, précise la CAF. Le Cameroun sera placé à la position A1 en tant qu’hôte du tournoi. Les cinq équipes restantes dans le chapeau 1 seront automatiquement tirées au sort en position 1 de chaque groupe (B à F). La même procédure sera reproduite pour les chapeaux restants. »

La composition des chapeaux

Chapeau 1 : Algérie, Tunisie, Cameroun, Sénégal, Maroc, Nigeria.

Chapeau 2 : Mali, Côte d’Ivoire, Égypte, Guinée, Ghana, Burkina Faso.

Chapeau 3 : Mauritanie, Zimbabwe, Cap-Vert, Sierra Leone, Gabon, Guinée-Bissau.

Chapeau 4 : Comores, Gambie, Soudan, Éthiopie, Malawi, Guinée équatoriale.

Football 365