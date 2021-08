L’ASVEL Lyon Villeurbanne Basket aurait conclu des accords avec le géant pivot sénégalais Youssoupha Fall.

Après deux saisons passées en Liga Endesa espagnole avec le Baskonia, Youssoupha Fall retourne en France où il a eu à côtoyer les formations du Mans, SIG Strasbourg et Poitiers. Le joueur a réalisé une bonne saison avec ses 5,8 points par match et 3,8 tours/min en 31 matchs de ligue espagnole et 7 points par match pour 3,2 tours/min en 32 matchs d’Euroligue.

Selon L’Equipe, le sénégalais de 26 ans, qui avait participé aux Championnats d’Afrique U18 de Maputo, va s’engager avec l’ASVEL en remplacement de Moustapha Fall parti à l’Olympiakos. Le retour du géant de 2m21 en Jeep Elite Pro A fait suite aux recrutements du grand espoir du basket Victor Wembanyama, ou encore de celle de l’ex-intérieur des Los Angeles Lakers Kostas Antetokounmpo.

