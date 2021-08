Ancien coéquipier de Maurice Ndour à Kasaski Baskonia en Espagne, le meneur des Lions Pierria Henry, auteur d’un bon match (12mn, 9 points, 4 passes décisives), samedi à Dakar Arena, contre la Guinée (125-59), évoque dans un entretien accordé à Stades, ses ambitions sous les couleurs nationales pour l’Afrobasket 2021 à Kigali.

« Pour moi, jouer l’Afrobasket est un challenge. J’y vais pour jouer au basket et bien représenter le Sénégal de la meilleure manière que je peux. D’où je viens, je n’imaginais jamais arriver au stade ou je suis aujourd’hui. Je suis définitivement prêt physiquement et mentalement. J’essaie juste de m’adapter dans le jeu des Lions et chercher comment rendre le jeu de l’équipe meilleure. », nous dit Pierria Henry.

Pour ce qu’avait déclaré le sélectionneur des Lions, Boniface Ndong « Sans Pierria Henry, on ne peut pas gagner l’Afrobasket », le meneur de Lions répond : « Je connais Boniface et je crois au rôle qu’il joue. Nous avons l’équipe pour pouvoir compétir. Pour moi, tout le monde est important pour le succès de l’équipe. Je pense qu’à travers cette déclaration, le coach essaie de me donner plus confiance. »

Avec Stades