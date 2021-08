L’ASC Ville de Dakar remporte son 2e titre de Championne du Sénégal après avoir battu le DUC en Finale ce dimanche sur le score de 71-68.

Et de 3 pour l’ASCVD qui remporte le Championnat national après avoir décroché la Coupe du Maire et Coupe du Sénégal. Pour leur troisième confrontation en finale, le DUC n’a pas pu faire mieux et a été battu les « Dakaroises ».

Après le sacre de 2019, c’est le 2e titre pour le club de la capitale qui fait le Grand Chelem cette saison.

wiwsport.com