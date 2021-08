En route pour l’Afrobasket, les Lions du Sénégal ont un supporter de poids en la personne du Roi des Arènes, Modou Lô, venu les soutenir lors de leur match de préparation contre la Guinée.

Grand ami de Gorgui Sy Dieng, le lutteur Modou Lô appelle tous les sénégalais à soutenir l’équipe nationale de basket et à prier pour la victoire finale à l’Afrobasket.

« On doit les soutenir et tous ceux qui le peuvent doivent prier pour qu’ils y aillent et décrochent la victoire » a déclaré Modou Lô au micro de wiwsport.com.

wiwsport.com