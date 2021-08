Après de très belles performances lors de la saison écoulée et une croissance très notable, l’attaquant international sénégalais va tenter de faire le plus grand saut cette saison en Premier League.

Les étoiles s’alignent. Le rideau s’élève en Premier League. C’est parti pour une nouvelle saison de football en Angleterre, celle de 2021-2022. Cette campagne là, Ismaila Sarr veut se faire un très grand nom dans l’élite anglaise au niveau du tableau de statistiques, ce que tout attaquant est tenu à faire. La saison 2021-2022 de Premier League, qui a démarrée vendredi 13 août 2021 devrait être celle de la confirmation pour l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

Du haut de son 1,85 mètre, 23 ans, Ismaila Sarr s’est renforcé en confiance et en maturité après une saison époustouflante en Championship l’année dernière. Maintenant, le but devrait être d’aller beaucoup plus loin, de faire beaucoup plus. Tant en passes décisives qu’en buts. Les 13 réalisations et 4 passes décisives en Championship la saison dernière ont permis à Izo, à lui seul, de gagner le cœur des plus nombreux supporters de Watford.

Le passage d’être l’une des jeunes références dans l’attaque du FC Metz, du Stade Rennais, mais également de l’équipe nationale du Sénégal en trois saisons dans le football professionnel et l’éclatante campagne 2020-2021 sous les couleurs de Watford ont été un processus de milles lignes d’intersection de quatre plans. Pas de grosse pression, mais cette saison, Ismaila Sarr doit pouvoir faire le plus grand saut dans la prestigieuse Premier League.

A commencer dès ce samedi (14h00 GMT), lors de la réception d’Aston Villa, à l’occasion de la première journée de l’élite anglaise.

wiwsport.com