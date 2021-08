Sorti d’une très belle saison avec Teungueth FC, Pape Ousmane Sakho va poursuivre sa carrière dans le Championnat de première division de la Tanzanie.

Voilà un nouveau challenge et pas le moindre pour Pape Ousmane Sakho. Auteur d’une excellente saison 2020-2021 sous les couleurs du Teungueth FC, avec lequel il a disputé six rencontres en phase de groupes de Ligue des Champions CAF et a été sacré Champion du Sénégal cette saison, l’ailier gauche de 24 ans vient déposer ses baluchons dans l’élite du football de la Tanzanie.

Club fanion du pays des vastes régions sauvages avec ses 22 titres de Champion de la Tanzanie, c’est le Simba Sporting Club qui vient d’officialiser l’arrivée du Sénégalais. Régulier dans le compétitions interclubs de l’Afrique, l’équipe de l’Armée Les Lions, quart de finaliste de la Ligue des Champions la saison dernière, pourra permettre à Pape Ousmane Sakho d’avancer dans sa progression.

Silaha nyingine kwenye kikosi cha Simba 🦁 Karibu Msimbazi fundi wa kuchezea mpira Pape Ousmane Sakho (24). #NguvuMoja pic.twitter.com/uGXrUEWs5E — Simba Sports Club (@SimbaSCTanzania) August 14, 2021

