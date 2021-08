Après le match un peu fou contre Montpellier (3-2), avez-vous l’impression que cette équipe ressemble à son entraîneur ?

Je pense, oui. Même menés 2-0, on n’a pas baissé la tête. On avait le ballon, on prend deux buts, moralement c’était très dur. Mais on n’a pas lâché. Il y a un état d’esprit dans ce groupe. Le coach nous demande des choses précises. Physiquement, on est bien, on a beaucoup bossé pendant la préparation.