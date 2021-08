Pour son premier match depuis le recrutement de la star argentine, Leo Messi, qui a suivi la partie depuis les gradins, le Paris Saint-Germain s’est imposé (4-2) face à Strasbourg.

Il fallait une très belle première période et un très grand Kylian Mbappé pour s’en sortir. Dans une bonne maitrise durant les 45 premières minutes, le Paris Saint-Germain pensait avoir fait le plus dur en menant 3-0 grâce à Mauro Icardi, servi par Abdou Diallo (3e), Kylian Mbappé (25e) et Julian Draxler (27e).

Néanmoins, les Parisiens se sont fait peur. Car, à la 64e, les Strasbourgeois recollent à 3-2 avec la réduction du score de Kévin Gameiro (3-1 , 53e) et une réalisation de Ludovic Ajorque dans l’heure de jeu (3-2 , 64e). Mais finalement, l’attaquant espagnol, Pablo Sarabia permet aux siens de se mettre à l’abri (4-2 , 86e).

