Abdellatif Baka (Para-Athlétisme / Algérie)

Champion olympique du 800m en 2012 et du 1.500m en 2016, l’Algérien est une référence du demi-fond. A 27 ans, l’athlète sera l’une des valeurs sûres de la délégation algérienne à Tokyo.

Pieter du Preez (Para-Cyclisme / Afrique du Sud)

Multimédaillé en Championnats du monde UCI, le Sud-Africain a à nouveau l’occasion d’étoffer son palmarès avec une médaille paralympique.

L’équipe masculine d’Egypte de volley assis

Fidèle à l’excellence égyptienne en volley-ball, la sélection hommes de volley assis a déjà glané deux médailles de bronze aux Jeux paralympiques : en 2004 et en 2016. Les Egyptiens, habitués à finir troisièmes derrière les Iraniens, les Bosniaques ou les Brésiliens, rêvent d’enfin décrocher l’or.

Lucy Ejike (Force athlétique / Nigeria)

Détentrice d’un record du monde, championne paralympique à Athènes, Pékin et Rio, médaillée d’argent à Sydney et Londres, la charismatique fer de lance du Nigeria en force athlétique (Powerlifting) peut entrer un peu plus dans la légende de son sport en décrochant un podium durant ses sixièmes Jeux de suite.

Kgothatso Montjane (Tennis en fauteuil / Afrique du Sud)

La reine africaine du tennis en fauteuil est très souvent bien placée (demi-finales, finales, etc.) mais rarement gagnantes lors des grandes compétitions. L’actuelle 6e au classement mondial a sans doute à 35 ans l’une de ses dernières chances de soulever un trophée majeur.

Ibrahima Seye Sen (Para-Taekwondo / Sénégal)

Le taekwondo fera son apparition au programme des Jeux paralympiques avec Tokyo 2021. L’occasion pour le Sénégalais Ibrahima Seye Sen de prouver que chez les « Para » aussi les Africains de l’Ouest excellent dans cet art martial coréen.

Raoua Tlili (Para-Athlétisme / Tunisie)

Au Japon, la lanceuse peut intégrer le club fermé des Africain(e)s ayant gagné une médaille d’or durant quatre Jeux paralympiques. Elle devrait par ailleurs enfin être porte-drapeau de la Tunisie lors de la cérémonie d’ouverture.