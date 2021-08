Le Championnat de première division d’Espagne reprend ses droits ce vendredi. L’occasion de faire un tour d’horizon des Sénégalais qui fouleront les pelouses de LaLiga cette saison.

Après un peu plus de trois mois de trêve, le football va recommencer à battre son plein. Ce vendredi, LaLiga, l’un des meilleurs Championnats au monde, va enfin reprendre pour la plus grande satisfaction des amoureux du football espagnol. Pour une bonne cause, les férus du ballon rond de nationalité sénégalaise pourront également se réjouir du retour du football en Espagne.

Cette saison, le Pays ibérique est une terre d’accueil pour les Lions du Sénégal. En effet, au coup d’envoi, qui sera donné, ce vendredi soir, avec la rencontre entre Valence et Getafe, cinq internationaux sénégalais seront engagés dans cinq clubs différents. Ce sera jusque-là la saison de Liga avec le plus de joueurs sénégalais. L’occasion de faire un tour d’horizon de ces footballeurs.

Youssouf Sabaly (Real Betis Balompié)

Après avoir fait toute sa classe en France, Youssouf Sabaly va découvrir un nouveau pays de football dans sa carrière. A 28 ans, l’arrière latéral droit s’est librement engagé cet été en faveur du Real Betis après la fin de son contrat à Bordeaux. Une aventure qui devra tout de même attendre avant de commencer, puisque le joueur formé au Paris Saint-Germain est blessé et ne devrait revenir avant trois semaines.

Amath Ndiaye Diédhiou (RCD Mallorca)

Pour avoir été formé dans un club espagnol comme l’Atlético Madrid, Amath sera, cette saison, le joueur sénégalais qui connait le plus le football ibérique. Passé notamment par Getafe avant de s’engager définitivement avec Mallorca cet été après une belle saison 2020-2021 en D2, le joueur de 25 ans, qui jusque-là manquait de régularité en première division, devrait connaitre un exercice plein en Liga cette saison.

Boulaye Dia (Villarreal)

Il sera l’une des attractions en Liga cette saison. Arrivé récemment du Stade de Reims contre un montant de 15 millions d’euros, Boulaye Dia devrait être l’un des fers de lance de l’équipe d’Unai Emery. Déjà intéressant pour son premier match, lors de la finale de Supercoupe d’Europe face à Chelsea, l’attaquant de 24 ans s’affirme avec son profil d’attaquant polyvalent, ce qui pourrait bien lui servir en Liga.

Ismaël Pathé Ciss (Rayo Vallecano)

Passé de Fuenlabrada, en deuxième division, au Rayo Vallecano pour sa première expérience dans un Championnat d’élite, Pathé Ismaël Ciss, 27 ans, espère poursuivre sur sa belle progression notée lors de la saison dernière en D2 d’Espagne. L’ancien joueur de Diambars a pris du galon pour s’imposer dans son poste de milieu défensif et pourra bien se servir de sa palette technique pour briller dans le onze d’Andoni Iraola.

Mamadou Loum Ndiaye (Deportivo Alavés)

Cantonné au banc de touche avec le FC Porto, le milieu de terrain Mamadou Loum Ndiaye va tenter de briller au cours de cette saison après avoir fait le choix de rejoindre en prêt durant de ce mercato estival la formation du Deportivo Alavés. Technique et puissant, le joueur de 24 ans va devoir se servir de ses bonnes qualités pour se faire un nouveau nom dans l’effectif de Javier Calleja.

wiwsport.com