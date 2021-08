La prise de contact et installation du Comité d’Urgence

La définition des lignes directrices de la mise en œuvre de la démarche consensuelle

Le point sur les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach soccer, Russie 2021

Le point sur le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021

Le point sur les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022

Les questions diverses : reprises des compétitions de la Coupe du Sénégal

Les différents points longuement abordés au centre Abdou Diouf de Diamniadio, plusieurs décisions ont été prises par les décideurs. Parmi celles-ci, la composition du Comité d’Urgence, par le Me Augustin Senghor président de la FSF ainsi que les six vice-présidents (Mouhamed Djibril Wade, Abdoulaye Saydou Sow, Mame Adama Ndour, El Hadj Amadou Kane, Thierno Diane et Cheikh Ahmed Tidiane Seck) et un huitième membre, qui va compléter ce comité, sera installé après la mise en place des commissions permanentes.

Abordant la mise en œuvre des lignes directrices de la démarche consensuelle, le Comité Exécutif a mis en place une commission chargée de la révision générale des textes de la FSF. Elle est composée de Thierno Diane (Président), Pape Sidy Lô (Rapporteur), Abdoulaye Cisse et Victor Cisse. Une commission chargée de rédiger le règlement de gouvernance de la FSF a aussi été mise sur pied. Mam Adama NDOUR, et Mapathé GAYE font partie de ce bureau dont Abdoulaye FALL est président et Omar Gueye NDIAYE le rapporteur.

Concernant les préparatifs de la Coupe du Monde de Beach Soccer, Russie 2022, les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 et le tirage au sort de la CAN Cameroun 2021, le Comité Exécutif a pris acte des informations et dispositions prises. Il a été décidé qu’une délégation composée de représentants du Ministère des Sports, de la FSF et de l’ANPS devra assister au tirage du 17 août prochain pour ensuite anticiper sur les dispositions nécessaires pour une bonne participation du Sénégal à la CAN Cameroun 2021.

Sur le dernier point qui traite de la suite des matchs de la Coupe du Sénégal, le Comité Exécutif a décidé de la reprise des compétitions à huis clos à partir du 21/08/2021. Les installations du centre de développement technique Jules François Bocande, peuvent aussi être utilisées pour la programmation des matchs.