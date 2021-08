Le Bulldozer de Guédiawaye est aux Etats-Unis d’Amérique depuis plusieurs mois. C’est là-bas qu’il a signé, avec Mo Gates Events, un combat en MMA contre Super Etoile de l’écurie Lansar, prévu en Octobre à Atlanta.

« J’ai signé un contrat avec Mo Gates pour en découdre avec Super Etoile? Ce sera un combat MMA. Depuis que je suis venu ays USA, je m’exerce en MMA et j’avais des contacts avec des spécialistes de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), une organisation américaine d’arts martiaux mixtes. J’ai donc des notions dans ce sport de combat. Je cherchai un combat en MMA. Dieu m’en a donné un contre un compatriote sénégalais, Super Etoile.

Je le connais, c’est un grand champion. Notre combat va se disputer à Atlanta, au mis d’octobre prochain. Je le prépare très sérieusement. Je vais peser de tout mon poids pour me tirer d’affaire. Le MMA, c’est un sport de combat comme la lutte avec frappe que je connais très bien. Je me prépare à tout. Le jour-J, je vais attaquer, cogner et gagner In Sha Allah », nous dit Elton de l’école Balla Gaye.

Avec Sunu Lamb