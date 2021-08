Le calendrier complet de la CAN Total Energies Cameroun 2021 a été publié. Découvrez l’ensemble de la programmation des rencontres de la coupe continentale.

Cinq villes abriteront les 52 matchs de la compétition qui va se dérouler du 09 janvier au 06 février 2022. Il s’agit entre autres des villes de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Garoua et de Limbé. Chacune de ces villes abritera les matchs d’un groupe à l’exception de celle de Yaoundé qui sera le théâtre des poules A (au stade Olémbé) et C (stade Ahmadou Ahidjo). La poule B évoluera au Kouekong Stadium de Bafoussam, tandis que les rencontres de la poule D auront lieu à Garoua au Roumdé Adjia Stadium. Le Japoma Stadium de Douala et le stade de Limbé accueilleront respectivement les groupes E et F.

Le match d’ouverture aura lieu le dimanche 9 janvier 2022 au Stade Olembé de Yaoundé à 16h00 GMT (17h00 heure locale). Les dernières rencontres, à savoir le match de la troisième place et la grande finale, se joueront le dimanche 06 février au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé. 16h00 pour le début de la petite finale et 19h00 GMT pour celui de l’ultime rencontre dont l’issue déterminera le champion d’Afrique de cette 33ème édition de la CAN.

wiwsport.com