Chelsea et Edouard Mendy remportent la Supercoupe d’Europe de l’UEFA édition 2021 face à Villarreal de son compatriote Boulaye Dia. Une victoire des blues au bout du suspense et d’une séance de tirs au but marquée par le remplacement du potier Mendy, pourtant auteur d’un excellent match. Cependant, le gardien de but sénégalais a bien pris la chose même si la situation était loin d’être confortable.

Remplacé à la 119e minute par Kepa Arrizabalaga spécialement pour la séance de tirs au but, Edouard Mendy a assisté sur le banc de touche les arrêts à la séance de tirs au but de son coéquipier et concurrent, qui a offert par la même occasion le trophée aux siens. Interrogé, Edouard Mendy avoue que sa sortie avant la séance fatidique était un scénario auquel il avait été préparé.

« Comme je l’ai toujours dit, on est un groupe, chacun joue sa partition. Moi, j’ai fait ma partition dans le match. Je savais depuis l’année dernière, comme l’avait dit le coach, que selon les événements, les circonstances, s’il y avait une séance de tirs au but, Kepa était susceptible d’entrer ou Willy Caballero l’année dernière. C’était un scénario auquel j’étais prêt« , a révélé portier Sénégalais du Stade Rennais à Canal +.

Il a ensuite insisté sur la notion de collectif instaurée l’entraineur Allemand Thomas Tuchel. « Et comme je l’ai dit, Kepa a apporté sa contribution à l’équipe pour la victoire. Donc c’est vraiment un travail d’équipe et on a pu le voir aujourd’hui. On essaye d’être dans un bon soir tous les week-ends. On a fait une bonne pré-saison, j’ai fait une bonne pré-saison, je me sens bien physiquement et mentalement. On est restés soudés et les entrées en jeu nous ont fait du bien », ajoute-t-il.

