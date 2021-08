Apres la victoire de son équipe ce soir face à Villarreal de Boulaye Dia (1-1, 6-5 tab), en Supercoupe d’Europe, l’entraîneur allemand de Chelsea a expliqué pourquoi il a sorti le portier sénégalais Edouard Mendy juste avant la séance fatidique des tirs au but.

Thomas Tuchel qui a réussi son coup en faisant sortir son gardien Edouard Mendy, titulaire, pour faire entrer Kepa Arrizabalaga spécialement pour la séance de tirs au but, est revenu sur ses moments. Pourquoi le choix de Kepa ? Au micro de BT Sport parcouru par wiwsport, le technicien allemand affirme que c’est bien le portier espagnol qui avait les meilleures statistiques sur l’exercice dans sa globalité.

« Ce n’était pas une décision spontanée ! Nous avions plusieurs statistiques, nous étions bien préparés et Kepa avait le meilleur pourcentage pour stopper les tirs au but. Les gars chargés de l’analyse et les entraîneurs des gardiens m’ont montré et expliqué les datas, puis nous en avons parlé avec les gardiens, nous avons expliqué qu’un tel scénario pourrait arriver. Cela a donc confirmé que Kepa est bien meilleur dans cette discipline. Je suis heureux pour Kepa et Edu, ce sont des vrais joueurs de collectif. »

