La Premier League revient ce week-end et Liverpool de Sadio Mané fera face à Norwich. Auteur d’une belle présaison, le sénégalais a été choisi par le site officiel du club pour une série de questions en lien avec l’entame de la saison 21-22.

L’ouverture face à Norwich City

Les Reds d’Anfield entreront en lice ce samedi 14 août à 16h30. Il auront en face d’eux le Norwich City qui jouera son premier match à domicile. Une entame de bonne augure pour Sadio puisque Liverpool avait débuté la saison 2019-2020, où il a été le club champion d’Angleterre, sur une victoire de 4 buts à 1 contre cette équipe de Norwich City. « Je pense que la très bonne chose à ce sujet est cette coïncidence, car la saison où nous avons remporté la ligue, notre match d’ouverture était contre Norwich et nous avons gagné 4-1. J’espère que cette saison ce sera encore le cas, et que nous allons gagner ce match puis, puis remporter le championnat, notre cible« , a confié Sadio Mané à liverpoolfc.com.

Sensations après de bonnes vacances et une belle présaison

Avec ses vacances les plus longues cet été depuis son arrivée à Liverpool, le numéro 10 en sélection et en club se sent d’attaque pour cette nouvelle campagne. L’international sénégalais confie au site de son club « qu’il est toujours important en tant que joueur de se reposer et je pense que cet été, tout le monde s’est suffisamment reposé, en particulier moi-même. La présaison s’est bien passée et je pense que physiquement et mentalement tout est là. J’en suis vraiment content et j’ai hâte de débuter cette saison ».

Le retour des supporters au stade

Après une longue absence des fans au stade, les supporters seront de retour cette saison sur les gradins d’Angleterre. Une situation qui réjouit le fils de Bambali, lui qui avait dit que « le football sans fans n’est pas du football« . Sadio, à qui le chant des magnifiques supporters d’Anfield a manqué, pense que cette campagne sera différente de la précédente. « Nous avons les meilleurs fans du monde. Je peux dire qu’ils ont joué un grand rôle dans notre succès, donc les retrouver est un grand atout pour nous, c’est sûr. », dit Mané qui espère vite communier avec les milliers de Kopites. « Célébrer avec vos coéquipiers ne suffit pas, je pense que vous devez célébrer avec les fans. C’est toujours spécial de marquer des buts devant les fans, de célébrer avec eux et de voir comment ils célèbrent. Je pense que parfois ils l’apprécient plus que vous ! Donc ça te donne… je ne peux pas l’expliquer… ça te donne une motivation supplémentaire et un coup de pouce supplémentaire »

