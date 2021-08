Le Comité Exécutif a été élargi à 8 nouveaux membres selon la résolution de l’Assemblée Générale du 07 juillet 2021 sur l’élargissement du Comité Exécutif à des personnes ressources, informe la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les 8 personnes ressources sont :

Louis LAMOTE

Mbaye Diouf DIA

Elimane LAM

Babacar NDIAYE

Amara TRAORE

Lat DIOP

Aliou DABO

Samsdine DIATTA

Le Comité d’Urgence de la FSF a également été installé et est composé du Président de la FSF et des six (06) Vice-présidents qui sont Augustin SENGHOR, Mouhamed Djibril WADE, Abdoulaye Saydou SOW, Mam Adama NDOUR, El Hadj Amadou KANE, Thierno DIANE et Cheikh Ahmed Tidiane SECK. Ce Comité devra être complété par un huitième membre qui sera installé après la mise en place des commissions permanentes.

wiwsport.com