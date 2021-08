Représentants du Sénégal dans les compétitions interclubs de l’Afrique pour la saison 2021-2022, Teungueth FC et Diambars connaitront leurs adversaires du premier tour préliminaire dans les prochaines heures.

Champion du Sénégal et deuxième du dernier Championnat de Ligue 1, Teungueth FC et Diambars seront bientôt fixés quant à leur participation pour la prochaine Ligue des Champions et la Coupe CAF. En effet, la Confédération Africaine de Football (CAF) a annoncé que la date du tirage au sort du premier tour préliminaire de ces deux compétitions se tiendra le vendredi 13 août prochain, au Caire.

Après avoir disputé la Ligue des Champions pour la première fois de son histoire la saison dernière, Teungueth FC, qui s’était arrêté en phase de poules, tentera de faire mieux que la précédente. Quant à Diambars, il faudra franchir l’obstacle des trois tours préliminaires pour espérer se qualifier en phase de groupes de la Coupe CAF pour la première fois en deux participations, après celle de 2013.

La course pour succéder à Al Ahly d’Egypte, vainqueur de la dernière édition de la Ligue des Champions, et au Raja Athletic Club du Maroc, vainqueur de la Coupe CAF, débutera le 10 septembre 2021 avec le premier tour préliminaire. Les matchs de la phase de groupes des deux compétitions débuteront en février 2022.

wiwsport.com