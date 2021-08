Les Lions du Beach Soccer ont reçu le drapeau national hier, en prélude de la Coupe du monde de Beach Soccer du 19 au 29 août à Moscou. Le coach Ngalla n’a pas manqué de confirmer sa confiance à ses poulains.

« Après la CAN, on avait demandé 15 jours de repos, mais le président de la FSF avait refusé et nous avait dit que nous avions juste 9 jours. Après, on est rentrés en regroupement, avant d’aller disputer un tournoi à Dubaï, tournoi qu’on a remporté avec 10 joueurs. De retour au Sénégal, avec la pandémie, on s’était confiné dans un hôtel de la place, même la tabaski on l’a passé tous ensemble à l’hôtel. Pour vous dire que ce n’était pas facile. C’est l’occasion de remercier les joueurs pour leur collaboration.

Avec tout le respect qu’on a pour le Portugal, même si on le considère comme notre bête noire, pour moi l’affronter est une source de motivation. Parce que le Sénégalais, quand lui dit « on va te tuer », c’est là qu’il parvient à sortir le meilleur de lui-même. Et j’espère que cette année sera a bonne pour nous.

En tout cas, les joueurs sont déterminés, tout comme la Fédération et le peuple sénégalais. Moi, j’ai confiance en mes joueurs. L e football, c’est es performances. Même moi qui suis le coach, si je suis là à buter à chaque fois à la barre des quarts de finale ou que je sois éliminé à chaque fois en phase de poule, ma présence à la tête de cette équipe ne sera plus nécessaire. Donc les joueurs aussi sont convoqués sur la base de leurs performances », nous dit le coach Ngalla dans Stades.

Avec Stades