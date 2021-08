Sur la piste d’un attaquant prolifique depuis peu, les Girondins de Bordeaux songeraient à Ibrahima Niane vu les complications sur le dossier Bayo.

Après 6 mois d’absence suite à une rupture des ligaments croisés, l’attaquant sénégalais, revenu en fin de championnat, n’a en rien perdu sa cote sur le marché des transferts. Selon Girondinfos, l’auteur des six buts en trois rencontres lors de l’entame de la saison 20-21 est sur la ligne de mire de Bordeaux. Ce dernier, à la recherche d’un attaquant et les difficultés rencontrées pour faire signer au plus vite l’avant-centre guinéen de Clermont Foot Mohamed Bayo, envisagerait de se rabattre sur Ibrahima Niane.

Les girondins auraient ciblé, selon la même source, deux autres joueurs en plus de l’attaquant de la Moselle, au cas où les discussions avec Bayo n’aboutissent pas. Le nom de ces joueurs n’étant pas encore révélés.

