L’aventure commence à plein pour Boulaye Dia. Arrivé lors de mercato estival, l’attaquant sénégalais fera face à un gros défi dès son premier match officiel avec Villarreal. En effet, alors que le Sous-Marin Jaune affronte Chelsea, ce mercredi soir à 19h00 GMT, en finale de Supercoupe d’Europe, l’ancien Rémois est lancé dans le grand bain par Unai Emery.

Boulaye Dia s’entraine depuis son arrivée à Villarreal, mais n’a pu participer qu’à une seule rencontre amicale en raison d’un isolement préventif. Ce soir, pour son tout premier match officiel, face à son compatriote et portier de Chelsea, Edouard Mendy, il va tenter de glaner le tout premier titre majeur dans sa carrière de footballeur, au Windsor Park de Belfast.

Le onze de Villarreal : Asenjo – Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza – Trigueros, Capoue, Moreno – Boulaye Dia, Pino, Gerard Moreno

Le onze de Chelsea : Edouard Mendy – Zouma, Chalobah, Rudiger – Hudson-Odoi, Kovacic, Kante, Alonso – Ziyech, Havertz, Werner

📰 TEAM NEWS:

🔵 Trevoh Chalobah set for Chelsea debut in back three alongside Kurt Zouma and Antonio Rüdiger…

🟡 New Villarreal forward Boulaye Dia starts in attack alongside Gerard Moreno and Yeremi Pino…

Who are you excited to watch? 🤩#SuperCup

— #SuperCup (@ChampionsLeague) August 11, 2021