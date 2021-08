Belle entame de l’équipe nationale A du Sénégal au tournoi international de Dakar, au complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio, contre la Guinée (85-65). En conférence de presse d’après-match, le coach Boni a fait le point sur son équipe avec les arrivées attendues de Pierria Henry et Tacko Fall.

« Le meneur Pierria Henry, il a un problème familial à régler. C’est possible qu’il arrive demain (mercredi) ou après demain (jeudi). On a de bons joueurs au poste de meneur, mais sans lui on ne peut pas gagner l’Afrobasket.

Pour Tacko, il ne peut pas voyager, il attend un papier de la carte verte pour pouvoir quitter le territoire des Etats-Unis. Il a eu le premier document et il attend le 2ème. Ses avocats, lui ont dit qu’il pouvait l’avoir dans une semaine. Donc, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi. Si dans une semaine, il n’est pas là, je serai obligé de l’écarter.

Pour Gorgui Sy Dieng, il n’est pas là, parce qu’il est parti signer un contrat avec son nouveau club, faire la visite médicale et régler des choses administratives de son assurance.

Pour ce qui est de l’équipe locale, ça m’a fait plaisir de la voir gagner (victoire 86-74 sur le Rwanda). Parce qu’en invitant une équipe comme le Rwanda et puis leur proposer une sélection locale, ils peuvent penser peut-être que le niveau n’est pas bon. Donc quand j’ai regardé le match, j’étais satisfait. Je m’attends à un bon match contre eux demain (mercredi) », nous confie le sélectionneur des Lions Boniface Ndong dans Stades.

Avec Stades