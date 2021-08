Abdallah Sima et le Slavia Prague jouaient leur match retour contre le Ferencvárosi comptant pour le 3e tour préliminaire pour la qualification en Ligue des Champions. La victoire 1 à 0 du Slavia sur une passe décisive de Sima n’a pas suffi pour la qualification au prochain tour.

Battu sur le score de 2 buts à zéro au match aller, le Slavia, vainqueur de la manche retour (1-0), ne jouera pas en Ligue des Champions pour cette saison 2021/2022. Les Rouge-Blanc ont pourtant donné le meilleur d’eux en pressant le Ferencvárosi dès les premières minutes du match. Les occasions s’enchaînent pour le club de Prague mais aucune n’est concrétisée. Il faudra attendre la 36ème minute pour voir trembler les filets. Abdallah Sima, entré en cours de jeu suite à la sortie sur blessure du Nigérian Peter Olayinka, offre une belle passe décisive à Lukáš Masopust qui s’adjuge l’unique but de la rencontre.

Interrogé à la fin du match, l’international sénégalais à montrer toute sa déception malgré la victoire de son équipe. « Ça fait mal. On voulait gagner et nous qualifier pour le prochain tour. Mais nous n’avons pu marquer qu’un seul but et c’était insuffisant. C’est très dur pour les fans et pour nous les joueurs car on a donné le meilleur de nous« , dit Abdallah Sima qui vient de jouer que son deuxième match devant les supporters à l’Eden Arena.

L’international sénégalais, se concentre sur l’avenir en laissant derrière lui cette amère élimination. « Je suis content que cette action se termine au fond des filets, mais je regrette vraiment le résultat. Nous avons tout donné pour la qualification. Nous sommes déjà concentrés pour le prochain match. Nous sommes le Slavia, nous ne baissons jamais les bras. On va travailler dur et aller décrocher cette qualification en Europa League. »