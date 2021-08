L’ASC Ville de Dakar s’est offert son deuxième trophée de la saison et troisième titre en Coupe nationale en remportant la finale. Le club de la municipalité dakaroise a encore pris le dessus sur le DUC (68-49) pour la deuxième fois cette saison et en finale.

« C’est le travail de toute une équipe. Je remercie tous les dirigeants de l’ASC ville de Dakar, les supporters et surtout mes assistants. C’était important de gagner ce match. Le DUC est une grande équipe qui a fait un match correct. On a fait la différence dans le 4ème quatre-temps. On a aussi défendu dur et cela a payé. Il faut noter qu’on a été patient.

Le travail continue car il reste le championnat. On va croiser le DUC et ce ne sera pas facile. On se donnera les moyens de remporter ce titre qui est aussi important que les coupes du Sénégal et maire », nous dit le coach Ousmane Diallo dans le quotidien Record.

Avec Record