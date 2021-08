Gorgui Sy Dieng s’est engagé cette saison avec les Hawks d’Atlanta. Il arrive dans la franchise au moment où le centre Onyeka Okongwu a subi une intervention chirurgicale et qui demande un temps de récupération de 6 mois. Quelles sont les attentes de la franchise qui évolue dans la conférence Est avec cette nouvelle recrue?

Ayant besoin d’un centre de sauvegarde, les Hawks ont signé un contrat d’un an avec l’agent libre Gorgui Dieng dans l’espoir qu’il remplacera adéquatement Okongwu pendant son absence selon ce rapport.

L’apport offensif

Dieng fournira aux Hawks un ensemble de compétences unique qui se traduit bien dans la NBA moderne. Du côté offensif, Dieng excelle en tant qu’écran et rouleau sur les écrans de balle car il fait du bon travail en utilisant son athlétisme non seulement pour appliquer une pression arrière sur les grands hommes adverses en couverture de chute, mais aussi pour rouler vers le panier.

Dieng peut également espacer le sol comme un grand tronçon. Il a atteint un sommet en carrière de 42,9% en profondeur la saison dernière, et il devrait avoir un impact dans les sets à 5 et pick-and-pop avec les Hawks. Mécaniquement, son jump shot est un peu peu orthodoxe, mais les résultats parlent d’eux-mêmes.

L’un des avantages d’exécuter des sets à 5 est que lorsque les coups de saut tombent, les voies de conduite s’ouvrent. À ce stade du jeu, Dieng a touché plusieurs 3 points, donc son défenseur doit intensifier et contester un éventuel tir. Parce que Dieng a l’avantage athlétique sur Dwight Howard (ça fait bizarre à dire), il est capable d’attaquer le pied avant de Howard, de lui faire chevaucher sa hanche droite et de tirer la faute.

Son apport défensif

Sur le plan défensif, Dieng est un excellent protecteur de jante. En combinant ses instincts d’aide phénoménaux et son envergure de 7’4″, il est capable de défendre les tentatives de tir vers le panier. Il fait également un bon travail de blocage des tirs entrants, ce qui permet à son équipe de conserver la possession du ballon.

Dieng est également assez athlétique pour faire des jeux défensifs sur le périmètre. Il est doué pour lire les couloirs de passe et anticiper quand jouer avec le ballon. Bien que Dieng n’ait peut-être pas été le pick-up le plus flashy de cette intersaison, il comblera un besoin important au centre de sauvegarde et fournira une polyvalence bien nécessaire à la salle avant des Hawks.

