Après sa défaite de samedi à l’élection à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Mady Touré s’est remis au travail pour parer l’avenir. Dans un entretien accordé à l’Observateur, Mady pose ses conditions si jamais Me Augustin Senghor lui demande de venir travailler avec lui dans le futur bureau de la Fédération.

» Quand Augustin dit qu’il va utiliser mon programme, je considère ça comme un appel du pied. A chaud, je ne pouvais pas répondre, maintenant que je suis lucide, je vais dire la vérité. Tant que le système, les textes ne sont pas changé, je ne vois pas comment je peux rentrer dans la fédération parce qu’il y a déjà un Comité exécutif.

Je ne voudrais pas être la personne de trop. Si je viens à la Fédération, il me faut avoir un pouvoir. Je ne suis pas un « pouvoiriste », mais j’ai mes compétences. Si demain Augustin change les textes, j’ai entendu dire que ça se fera dans un an, mais c’est trop long, c’est dans les 6 mois à venir qu’il faut le faire, si on veut aller vite.

Je viendrai à la fédération si on me nomme numéro 2 pour qu’ensemble, avec nos deux programmes, on puisse dérouler. Mais si on ne change pas les textes, je ne peux pas venir. Venir dans la Fédération pour venir ne m’intéresse pas. Si je viens, c’est pour apporter mon expérience, ma compétence, ma détermination.

Aujourd’hui, on sait tous qu’Augustin a plusieurs casquettes. Si on change les textes, il reste le président, parce que c’est lui l’élu, il me donne carte blanche et je déroule avec mon programme. Quoi qu’on puisse dire, Augustin et moi avons de bonnes relations. mais tant que les choses restent comme ça, je ne me vois pas dans ce mariage de consensus. », martèle le président Mady Touré.

Avec l’Observateur