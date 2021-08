En battant Manchester City en finale de l’UEFA Champions League, Edouard Mendy a atteint le toit du football des clubs européens. Cependant, le parcours du portier sénégalais n’est pas des plus simple. A l’approche de cette finale de la Supercoupe de l’UEFA, le gardien de 29 raconte à uefa.com son sinueux chemin.

Au chômage à 22 ans, Mendy avait le droit de désespérer mais il a plutôt choisi de redoubler d’efforts, avec des séjours à Marseille, Reims et Rennes le préparant pour un déménagement à Stamford Bridge en septembre 2020. Avant la rencontre de la Super Coupe de l’UEFA avec Villarreal , il a parlé à UEFA.com de son histoire.

Sur la préparation de la finale de la Ligue des champions

La dernière semaine de la saison dernière, quand nous savions que le dernier match serait la finale de la Ligue des champions, il y avait beaucoup de discipline, beaucoup d’adrénaline et beaucoup de pression positive parce que nous savions que la finale de la Ligue des champions était quelque chose qui doit vraiment être expérimenté. C’est peut-être quelque chose que vous ne vivrez qu’une seule fois dans votre vie.

Nous avons tous gardé les yeux sur la cible. Nous voulions vraiment jouer la finale à notre manière, alors nous avons fait ce qu’il fallait pour préparer le match. Finalement, nous avons surtout été à la hauteur. Pour moi, les deux meilleurs moments ont été, bien sûr, lorsque Kai Havertz a marqué le but ; et puis, quand l’arbitre a donné le coup de sifflet final, j’ai vu que tout le monde était si heureux, pleurant des larmes de joie. J’ai vu le staff et les remplaçants courir sur le terrain et nous savions que nous avions fait quelque chose de grand. Je pense que ce n’est que quelques jours plus tard que nous avons vraiment réussi à le gagner. Lever le trophée est une expérience unique.

Sur la contribution de Thomas Tuchel

Il est charismatique, il a des qualités de leader. C’est quelqu’un qui engage les gens, donc avoir un coach comme celui-là est définitivement très motivant.

Il a vraiment introduit l’idée que nous soyons une équipe dans laquelle tout le monde était important. Cela a été démontré au cours des six mois qui ont suivi sa nomination. Presque tous les joueurs de l’équipe ont joué. Ensuite, il a apporté sa propre philosophie, qu’il a inculquée. Je pense que ça a tout de suite plu au groupe. Ce qu’il voulait faire était tout à fait possible avec cette équipe, nous avons donc vu des résultats immédiats.

Sur son parcours de gardien de but

Je n’ai pas toujours voulu être gardien de but, mais je n’avais pas beaucoup d’avenir sur le terrain. On m’a demandé d’aller dans le but, et tout s’est passé naturellement par la suite. J’ai connu toutes les divisions en France, de la sixième division à la Ligue 1. Entre les deux, il y a eu une période où j’ai été au chômage pendant un an, à 22 ans. N’ayant jamais été professionnel, c’est difficile de devenir footballeur professionnel ensuite, mais j’ai travaillé cette année-là, j’ai travaillé deux fois plus que les autres. J’ai eu de la chance de mon côté et cela a heureusement payé. J’ai eu la chance de signer à l’Olympique de Marseille. Et je suis juste monté à partir de là.

Après la saison écourtée par COVID, Chelsea s’est intéressé à moi, et malgré ma qualification pour la Ligue des champions avec Rennes, c’était quelque chose que je ne pouvais pas refuser. C’était la ville où je voulais vivre, c’était le club où je voulais jouer, les couleurs que je voulais défendre. Rennes a compris. J’ai rejoint Chelsea et tout s’est bien passé pour moi.

A ses heures les plus sombres

Un an, c’est long sans club, alors tu te dis : « Peut-être que je ne suis pas fait pour ça. » J’ai eu la chance d’avoir ma famille autour de moi. Ils m’ont rassuré que je pouvais réussir dans le football et m’ont dit de ne pas abandonner.

Quand je me suis retrouvé au chômage à 22 ans, j’avais en quelque sorte été laissé à sec par mon ancien agent. J’étais en colère à l’intérieur. J’étais aussi ennuyé de rentrer à la maison parce que j’avais l’impression de tout recommencer. Jusque-là, j’étais indépendant, j’étais libre, j’avais mon appartement, j’avais mon salaire, donc je n’avais eu besoin de personne. Puis je me suis soudainement retrouvé dans le besoin manifeste de ma famille, alors que c’était moi qui les aidais jusque-là. Je me sentais gêné, et il y avait aussi ce sentiment d’impatience parce que c’était une très longue année.

Après avoir été repéré par Petr Čech de Chelsea

J’ai souvent parlé à [mon agent] qui m’a parlé de l’intérêt de Chelsea. J’ai essayé de ne pas y penser parce que Chelsea est un gros problème et j’avais parcouru un très long chemin, mais quand les conversations téléphoniques ont commencé à s’intensifier, j’ai réalisé qu’il y avait un réel intérêt de la part de Chelsea et que je devais y aller.

Je me suis dit que Chelsea pourrait signer un autre gardien, mais Petr m’a appelé. Il a dit : « Écoutez, un seul gardien va signer pour le club, et ce sera vous. Je ne veux que vous. » Quand un gardien comme Petr, avec la carrière qu’il a eue et étant la légende de Chelsea qu’il est, vous le dit, cela vous calme un peu.

Sur les prochaines étapes

Cette année a été fantastique. Maintenant, nous devons continuer. Nous devons tout remettre en question ; nous devons repartir de zéro lorsque la saison reprendra. Ce que nous avons fait était bien, mais nous devons laisser cela de côté et continuer à nous fixer d’autres objectifs, continuer à progresser et continuer à nous efforcer d’améliorer ce club.

Suis-je l’un des meilleurs gardiens du monde ? Je ne saurais vous le dire, mais pour moi le plus important est d’être le meilleur pour mon équipe. Être le meilleur pour mon club signifie être le meilleur chaque jour et être le meilleur possible sur le terrain, aider mon équipe à remporter des trophées. J’ai progressé chaque année, et j’ai fait l’année dernière aussi, et c’est quelque chose que je veux faire chaque année. C’est quelque chose que je veux tout le temps.

wiwsport.com