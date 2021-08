L’ASC Ville de Dakar s’est offert son deuxième trophée de la saison et troisième titre en Coupe nationale en remportant la finale. Le club de la municipalité dakaroise a encore pris le dessus sur le DUC (68-49) pour la deuxième fois cette saison et en finale.

Contrairement à la finale de la Coupe du Maire, les protégées de Ousmane Diallo « Bondé » n’ont pas eu de peine à s’imposer dans cette finale. Le DUC n’a pas apporté une opposition à la hauteur des attentes.

Finale à sens unique

La finale de la Coupe du Sénégal 2021 a été dirigée de bout en bout par l’ASC Ville de Dakar. Le club de la municipalité avait déjà un écart conséquent à la pause (35-21), grâce à la malienne Adama Coulibaly et Fatoumata Diango qui se signalaient déjà.

Au retour de la pause, Fatoumata Diango sera encore présente sur tirs primés pour maintenir l’avance de Ville de Dakar. Malgré la bonne réaction des duchesses avec Djefarima Diawara, Ville de Dakar garde son avance. DUC, impuissant, finira par s’incliner dans cette deuxième finale (49-68).

Ville de Dakar remporte ainsi son troisième titre dans cette compétition et réalise le doublé en attendant la finale du championnat. Fatoumata Diango, championne d’Afrique 2009 et reine du basket en 2012, est désignée MVP et meilleure scoreuse de la finale avec 22 points, 4 passes décisives, 2 rebonds et 2 interceptions.

