Côte d’Ivoire : Drogba démissionne de l’association des footballeurs ivoiriens

Dans une lettre ouverte, Didier Drogba a officialisé sa démission de l’association des footballeurs ivoiriens (AFI). L’ancien Blues n’abandonne cependant pas les siens.

Suite aux relations tendues, entretenues depuis plusieurs années entre Didier Drogba et la direction de l’AFI, l’ancien international ivoirien a mis fin à sa collaboration avec le syndicat. Pourtant membre fondateur de l’association et deuxième vice-président, « Dédé » n’a jamais trouvé le soutien de l’actuel président, Cyril Domoraud. C’est avec résignation que l’ancien buteur passé par l’EA Guingamp a annoncé sa rupture :

« Je viens par la présente vous annoncer qu’il y a quelques semaines, j’ai pris la décision de démissionner de mon poste de vice-président de l’AFI et par la même occasion de son comité directeur. L’AFI est à l’arrêt. Elle ne répond plus ni à vos besoins, ni à vos attentes. Les mauvaises décisions qui se sont succédées ont, au prix de votre précarité, entraîné la dégradation des fondamentaux même de l’association et l’on oublie aujourd’hui les objectifs et les missions qui étaient les siennes pour le bien et l’intérêt de toutes les footballeuses et tous les footballeurs du pays », lit-on sur sportfr.