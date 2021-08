Edouard Mendy veut gagner d’autres trophées et garder son statut de numéro 1 des Blues. C’est l’objectif du gardien de but de Chelsea qui compte renouveler une bonne saison. Dans cette interview, Il parle des hommes clés de son succès dans le club anglais tel que Petr Cech (le préparateur des gardiens) et Thomas Tuchel (l’entraineur).

« J’ai souvent parlé à [mon agent] qui m’a parlé de l’intérêt de Chelsea. J’ai essayé de ne pas y penser parce que Chelsea est un gros problème et j’avais parcouru un très long chemin, mais quand les conversations téléphoniques ont commencé à s’intensifier, j’ai réalisé qu’il y avait un réel intérêt de la part de Chelsea et que je devais y aller » explique le gardien de 29 ans qui a rejoint Chelsea en septembre passé pour un contrat de 5 ans.

Repéré par Petr Cech qui avait vu en lui son talent exceptionnel, Mendy n’a pas tardé à répondre à l’appel de cette légende des Blues dont il va battre les records dés ses premiers matchs.

« Je me suis dit que Chelsea pourrait signer un autre gardien, mais Petr m’a appelé. Il a dit : « Écoutez, un seul gardien va signer pour le club, et ce sera vous. Je ne veux que vous. » Quand un gardien comme Petr, avec la carrière qu’il a eue et étant la légende de Chelsea qu’il est, vous le dit, cela vous calme un peu » révèle t’il sur son transfert de Rennes à Chelsea. révèle t’il sur son transfert de Rennes à Chelsea.

« Il est charismatique, il a des qualités de leader. C’est quelqu’un qui engage les gens, donc avoir un coach comme celui-là est définitivement très motivant » tels sont les qualificatifs utilisés par Mendy pour parler de son entraineur Thomas Tuchel. Trente-trois jours après son licenciement, le technicien allemand est arrivé sur le banc des Blues en janvier passé et a obtenu des résultats probants à la fin de la saison.

Mendy révèle la stratégie « Fast-track » du technicien. « Il a vraiment introduit l’idée que nous soyons une équipe dans laquelle tout le monde était important. Cela a été démontré au cours des six mois qui ont suivi sa nomination. Presque tous les joueurs de l’équipe ont joué. Ensuite, il a apporté sa propre philosophie, qu’il a inculquée. Je pense que ça a tout de suite plu au groupe. Ce qu’il voulait faire était tout à fait possible avec cette équipe, nous avons donc vu des résultats immédiats. »

Avec plusieurs records personnels, le club qui termine à la 4e place du classement et le trophée de la ligue des champions, ce fut une belle saison (2020-2021) de Chelsea. Une note partagée par le Lion qui garde sereinement ses cages. Edouard Mendy annonce la couleur pour la prochaine exercice. « Cette année a été fantastique. Maintenant, nous devons continuer. Nous devons tout remettre en question ; nous devons repartir de zéro lorsque la saison reprendra. Ce que nous avons fait était bien, mais nous devons laisser cela de côté et continuer à nous fixer d’autres objectifs, continuer à progresser et continuer à nous efforcer d’améliorer ce club. »

Seul africain retenu dans les 23 de l’année UEFA, retenu plusieurs fois dans le onze type de la semaine en ligue des champions. Edouard Mendy a recu des éloges de partout! Selon lui, seule la persévérance compte. Pour sa deuxieme saison en Angleterre, il compte progresser. « Suis-je l’un des meilleurs gardiens du monde ? Je ne saurais vous le dire, mais pour moi le plus important est d’être le meilleur pour mon équipe. Être le meilleur pour mon club signifie être le meilleur chaque jour et être le meilleur possible sur le terrain, aider mon équipe à remporter des trophées. J’ai progressé chaque année, et j’ai fait l’année dernière aussi, et c’est quelque chose que je veux faire chaque année. C’est quelque chose que je veux tout le temps. »

