L’attaquant international sénégalais n’avait plus foulé les pelouses depuis son malaise cardiaque subi le 8 juillet dernier.

Excellente nouvelle pour le numéro 10 d’Alanyaspor et ses plus grands fans : El Hadji Babacar Khouma Gueye a effectué son plus grand retour à l’entrainement avec son club. La bonne nouvelle a été annoncée par la formation turque sur son compte Twitter.

Après avoir manqué la pré-saison, l’avant-centre de 28 ans devrait pouvoir participer au début officiel de la saison avec le déplacement d’Alanyaspor, ce dimanche, sur la pelouse de l’İstanbul Başakşehir , dans le cadre de la première journée de Süper Lig.

wiwsport.com