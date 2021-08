Champion du Sénégal à la fin de la saison bouclée en début juillet passé, Teungueth FC a commencé à affuter ses armes pour la préparation de la saison prochaine et notamment la ligue des champions africaine qu’il va disputer pour la deuxième fois d’affilée.

TFC va représenter le Sénégal pour la deuxième à la ligue africaine des Championnes. Les rufisquois ont commencé les préparatifs pour une bonne participation à cette compétition. « On a repris jeudi dernier. Là, on va rentrer en phase hivernal demain au CNEPS de Thies pour un mois. On a la ligue des champions pour un mois » a déclaré le président du club lors d’une interview avec wiwsport. Rappelons que TFC s’était arrêté en phase de poules.

Alors qu’il s’est retiré de la course pour diriger la ligue pro, Babacar Ndiaye informe se concentrer désormais sur son club. « Je ne donne pas de rendez-vous. Je me concentre sur mon club. J’ai mes obligations professionnelles aussi bien qu’au Sénégal qu’à l’étranger. Il faut savoir prendre de la hauteur et faire un dépassement de soi. Djibril Wade est élu, plébiscité. Ce sera à lui de conduire le navire du football professionnel. »

