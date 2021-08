La Coupe du monde Russie 2021 aura lieu dans 10 jours, du 19 au 28 Août 2021 en Russie. Le sélectionneur Ngalla Sylla a rendu officiel la liste de 14 joueurs pour défendre les couleurs de la nation selon un communiqué de la FSF parvenu à notre rédaction wiwsport.com

On retrouve les cadres de l’équipe championne d’Afrique à domicile. Raoul Mendy, Babacar Fall et Al seyni Ndiaye vont guider les plus jeunes pour cette sixieme participation du Sénégal. Les Lions logent dans le groupe D avec le Portugal, l’Oman et l’Urugay.

Retenons que le sélectionneur a recalé 4 joueurs. Bity Sy (Gorée BS), Limamou Thiaw Niang (Kawsara BS), Baye Malick Diop (Yeumbeul BS) et Abdou Savané (Mbao BS) ne seront pas du voyage pour la Russie.

Voici la liste des joueurs convoqués et leurs clubs

AL SEYNI NDIAYE (Vision Sport de Dakar)



(Vision Sport de Dakar) SEYDINA ISSA DIAGNE (Yoff Beach Soccer)

(Yoff Beach Soccer) AMADOU BA (Ngor Almadies Beach Soccer)

(Ngor Almadies Beach Soccer) MAMADOU SYLLA (Jaraaf de Dakar)

(Jaraaf de Dakar) PAPEDEMBANDOUR (ESN Nogent – le Roi – Paris)

(ESN Nogent – le Roi – Paris) JEAN NINOUDIATTA ( Golf Beach Soccer)

Golf Beach Soccer) PAPEMARBOYE (Galaxie Beach Soccer)

(Galaxie Beach Soccer) AMARSAMB (Ngor Almadies Beach Soccer)

(Ngor Almadies Beach Soccer) MAMADOUDIENG (Yoff Beach Soccer)

(Yoff Beach Soccer) MAMOURDIAGNE (Yoff Beach Soccer)

(Yoff Beach Soccer) BABACAR FALL (Yeumbeul Beach Soccer)

(Yeumbeul Beach Soccer) RAOUL MENDY (Mamelles Beach Soccer)

(Mamelles Beach Soccer) IBRAHIMABALDÉ (Mamelles Beach Soccer)

(Mamelles Beach Soccer) SEYDINA MANDIONE DIAGNE (Jaraaf de Dakar)

