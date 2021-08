Présent à l’Assemblée Générale Elective de la Fédération Sénégalaise de Football, samedi dernier, l’ancien président de l’ASC Jaraaf et mandataire du club de la Médina, Ndoffène Fall a réagi à la réaction de Me Augustin Senghor.

Il n’y aura pas de changement à la tête de la Fédération Sénégalaise de Football pour les quatre prochaines années. Me Augustin Senghor a été réélu e samedi 7 août dernier par la majorité des acteurs du football sénégalais. Parmi eux, le président Ndoffène Fall de l’ASC Jaraaf qui n’a pas manqué de réagir au micro de Wiwsport.

Pour luI, les acquis enregistrés depuis 2009 par le président Augustin Senghor doivent être consolidés par un comité expérimenté et chevronné. « Le premier mandat de Senghor était dédié à la remise en place des fondamentaux du football. Et depuis lors, nous avons eu à réaliser des progrès notamment au niveau de la petite catégorie. Au début, les équipes cotisaient pour jouer au football, aujourd’hui on parle de budget de 7 milliards, c’est parce qu’il y a de gros efforts consentis… », a déclaré Ndoffène Fall au micro de Wiwsport.

