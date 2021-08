Avant de défier l’Olympiacos, le milieu de terrain du Ludogorets Razgrad s’est présenté en conférence de presse lundi. L’occasion pour lui d’évoquer l’importance de la rencontre, mais également de parler d’Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé.

Un visage très concentré, Stéphane Badji est encore prêt en à découdre. A la veille du match retour du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face à l’Olympiacos, qui s’annonce palpitant après un score de parité livré lors de la manche aller (1-1), Badji a exprimé sa détermination et sa confiance à l’idée d’éliminer le club grec pour se qualifier aux barrages.

« Les deux équipes ont besoin de la victoire. Je ne peux pas dire ce qui va se passer, mais le match va se décider sur le terrain. Nous sommes confiants après le résultat du match aller, cela se voit dans notre façon de jouer. Mais demain, il faudra que chaque joueur donne son maximum. Nous avons l’énergie et l’envie de gagner ce match », affirme l’ancien joueur du Casa Sports.

Après le match nul décroché à l’extérieur, Stéphane Badji et ses coéquipiers auront l’occasion de disputer le retour à domicile et il n’est pas question de paniquer. Le joueur de 31 ans reste confiant quant aux chances du Ludogorets Razgrad, même s’il se méfie de ses deux compatriotes et joueurs à l’Olympiacos : Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé.

« Ils (Ousseynou Ba et Pape Abou Cissé) sont de très bons joueurs, ils défendent très bien. Je ne les connais pas beaucoup parce que nous ne sommes pas de la même génération, mais je suis content pour eux, surtout qu’ils jouent aujourd’hui dans l’Équipe Nationale du Sénégal. Mais demain, se sera différent parce qu’ils seront en rouge et blanc et moi en vert et blanc. »

Badji: We are confident and we need to show what we’ve got https://t.co/AZaP1X34WP #ludogorets pic.twitter.com/wTyezACDCT — PFC Ludogorets 1945 (@Ludogorets1945) August 9, 2021

