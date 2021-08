Les chefs de l’écurie Rock Énergie ont effectué le déplacement pour se rendre à Mbao et présenter leurs condoléances à la famille éplorée de Mbaye Guèye rappelé à Dieu ce samedi dernier.

Et une forte délégation composée du président Khadim Gadiaga, de Birame Gningue et du Roi des arènes Modou Lô a été déployée pour représenter les fans, les coéquipiers et amateurs. Et ils se sont adressés à la presse pour faire leurs témoignages et formuler des prières pour le repos éternel de Père Mbaye Guèye ancien Tigre de Fass.

wiwsport.com avec Lutte Tv