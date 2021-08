Défait par Augustin Senghor pour la Présidence de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), Mady Touré a tenu a félicité son adversaire.

Juste après sa défaite samedi, lors de l’assemblée fédérale élective, l’actuel Président de Génération Foot, Mady Touré, qui a réuni 123 des 453 votes contre 326 pour son adversaire, a pris la parole devant les micros. Sans rancune, le challenger durant ces élections a tenu a félicité Augustin Senghor et n’a pas oublié à adresser un message à tout le peuple sénégalais.

« Aujourd’hui, j’ai un immense plaisir malgré la défaite. Augustin (Senghor) a largement gagné et je le félicite, glisse Mady Touré. Je remercie tout le peuple sénégalais auquel je lance un message : non à la violence parce que le football nous rassemble. Je souhaite du fond du cœur à Augustin Senghor un bon mandat de quatre ans et que Dieu vous guide »

wiwsport.com