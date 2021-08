Ce samedi, en lever de rideau de la saison 2021-2022 de Championship, il n’aura pas fallu au défenseur international sénégalais de 27 ans pour lancer sa saison de la meilleure des manières. En déplacement sur la pelouse du Derby County, Huddersfield a ramené le point du nul grâce à Naby Sarr, auteur du but égalisateur à la 45e minute.

FULL TIME – and Town start the new season with a point on the road.

🤝 @SportsBrokerHQ pic.twitter.com/ha8jhbq5HD

— Huddersfield Town (@htafc) August 7, 2021