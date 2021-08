Tombeur de Mady Touré samedi, Augustin Senghor va accomplir un quatrième mandat à la tête de la FSF.

Très heureux de sa réélection, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), instance qu’il dirige depuis maintenant 14 ans, a tenu a remercier toute son équipe et tous les acteurs du football sénégalais, qui ont mené à bien cette élection. Au moment de livrer ses premières devant les micros de ITV, le Président de l’US Gorée n’a pas oublier à adresser des mots forts à son adversaire, Mady Touré.

« Je voudrais marquer ma reconnaissance la plus profonde aux acteurs du football et au monde sportif. Au delà de nos personnes Mady (Touré) et moi, c’est le mouvement associatif qui nous a montré sa personnalité », dit-il. La campagne a été acharnée par moment, mais le résultat tel qu’il soit, la famille du foot sait se retrouver. Mady (Touré) a montré qu’il fait partie de cette belle famille du football, lui et Génération Foot sont des composantes du foot sénégalais. Rien ne peut se faire sans eux. »

wiwsport.com