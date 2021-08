Les travaux de l’Assemblée Générale élective se déroulent actuellement au centre international de conférence Abdou Diouf. Les activités ont démarré après les allocautions des différentes autorités clôturées par celle du ministre des Sports Matar Ba.

Les travaux de l’AGE ont été lancés après les allocutions des autorités présentes notamment celle du ministre des Sports Matar Ba. Parmi les autorités présentes, on peut citer : le représentant de la FIFA, Le représentant de la FIFA, le représentant du CAF, celui du cnoss, de la LSFP, celui de la Ligue de football amateur et celui du président de la commission électorale sont entre autres les présents.

Après l’arrivée des délégués, des présidents de ligues et des présidents de clubs, qui a ouvert la journée, les choses sérieuses commencent au CICAD. L’Assemlée Générale Elective sortira le nom du président de la Fédération Sénégalaise de Football entre Mady Touré et Me Augustin Senghor.

wiwsport.com