Ce n’était pas la médaille dont il rêvait. Pourtant, elle est historique, car inédite pour le Burkina Faso. Ce 5 août 2021 à Tokyo, Hugues Fabrice Zango est entré dans la légende du sport burkinabè en décrochant la toute première médaille de son pays aux Jeux olympiques. Le triple sauteur a pris le bronze lors de la finale des JO 2021.

Crispé, comme en qualifications, l’athlète de 28 ans a d’abord bondi à 15 mètres 91 et 16 mètres 93. Des marques très éloignées de son record d’Afrique en extérieur (17 mètres 82). À sa troisième tentative, Hugues Fabrice Zango a atterri à 17 mètres 47. Il ne fera pas mieux ensuite (17 m 31 et 17 m 43). Malgré la menace que font peser ses poursuivants – l’Algérien Yasser Triki, notamment, finit 5e – le Burkinabè s’accroche au podium. Il termine derrière le Portugais Pedro Pichardo (17 m 98) et le Chinois Yaming Zhu (17 m 57).

Comme aux Championnats du monde 2019, Hugues Fabrice Zango finit troisième. Du bronze qui vaut de l’or pour le pays des hommes intègres.

