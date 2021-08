Éliminé au deuxième tour préliminaire de Ligue des Champions par le PSV Eindhoven, Galatasaray est encore loin de la phase de groupes de Ligue Europa.

En difficulté ces derniers temps, Galatasaray devra cravacher très fort pour espérer décrocher une place en phase de groupes d’une compétition européenne. Un peu plus d’une semaine après l’élimination au 2e tour préliminaire de C1, les Sang et Or n’ont pu faire mieux qu’un match nul (1-1) face au petit poucet club écossais du St Johnstone, à l’occasion du match aller du 3e tour préliminaire de C3.

A domicile et malgré la présence de Mbaye Diagne, rentré dès le début de la deuxième période, les Turcs, réduits à 10 après l’expulsion du gardien uruguayen, Fernando Muslera (58e), n’ont pas pu exploiter les occasions qu’ils ont bénéficié. Nouvelle recrue du Club en provenance du Stade Rennais, Sacha Boey s’est mis en saveur en égalisant (60e) juste après l’ouverture du score du St Johnstone (58e , s.p).

Match retour prévu dans une semaine en Ecosse.

