Connu pour ne pas avoir sa langue dans la poche le journaliste chroniqueur de la télévision Walf Tv n’a pas mâché ses mots concernant l’élection présidentielle de la fédération Sénégalaise de Football.

L’élection pour le siège du patron de la Fédération Sénégalaise de Football prévue le 7 Aout prochain continue d’occuper les débats. Cheikh Tidiane Gomis, le journaliste sportif interrogé par nos confrères de Sénégal 7 n’a pas manqué de tirer sur les dirigeants, notamment ceux qui prônent le consensus derrière le candidat sortant Me Augustin Senghor.

Selon lui, le ministre des sports sénégalais Matar Ba exerce une mainmise sur l’élection présidentielle qui mettra aux prises deux candidats à savoir Senghor et Mady Touré. Plus loin, le journaliste accuse le patron des sports sénégalais de s’aligner derrière Me Augustin, par ailleurs vice président de la Confédération Africaine de Football. Gomis a également taclé Abdoulaye Sow ainsi que Djibril Wade.

Regardez !!!

wiwsport.com