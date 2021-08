Le président de la Ligue africaine de basket, Amadou Gallo Fall, a inauguré jeudi dernier le terrain de basket de l’Us Rail, entièrement réhabilité par l’ancien international et fils dudit club, Kabir Pène, et ses partenaires. Il porte le nom de l’ancien président de l’équipe de basket de l’Us Rail, Abdou Konaré, qui a beaucoup œuvré pour le rayonnement de cette discipline sportive.

C’est un nouveau souffle pour l’Us Rail. La réhabilitation de son terrain de basket, entièrement financé par l’ancien international Kabir Pène et ses partenaires, va permettre à l’équipe de rebondir. Un geste que Lamine Cissé, président de la section de basket de l’Us Rail, a bien apprécié. Surtout que ladite infrastructure sportive va participer à la promotion de cette discipline. «Kabir Pène nous a permis de disposer désormais d’un terrain d’une fonctionnalité exquise pour permettre à l’Us Rail et aux autres clubs de la région de recevoir leurs matchs, une fois le terrain homologué, dans de meilleures conditions.». Il remercie le généreux bienfaiteur, «un produit fidèle parmi les nombreux produits de l’équipe du Rail d’avoir largement contribué à cette réalisation».

A sa suite, Kabir Pène, président de l’Association Ya Thi Breizh, de remercier toutes les personnes qui ont contribué à la réussite du projet.

Il dit : «Quand les araignées mettent ensemble leurs toiles, ils peuvent porter un éléphant.» Et de poursuivre : «C’est le projet de tout le monde parce que tout le monde a participé.» Il lance un message aux jeunes basketteurs : «Il faut retenir que ce n’est pas parce que des enfants naissent aux Etats-Unis ou en France qu’ils doivent être mieux lotis que les nôtres. Non. Nous devons refuser cela. De partout, nous pouvons aller vers le ciel. Que nous soyons aux Etats-Unis ou à Ballabey, nous pouvons aller vers le haut, mais il faut le vouloir. Et vouloir, c’est pouvoir. Si nous voulons, nous pouvons. Soyons inspirés pour faire quelque chose qui sera bénéfique pour notre communauté !»

Gallo Fall : «Si on commence à travailler pays par pays, en commençant par notre quartier, le continent va se développer»

Dans la même lancée, le Fondateur de Seed academy, Amadou Gallo Fall, qui a présidé la cérémonie de réception des travaux de réhabilitation du terrain de basket de l’Us Rail, de dire : «L’avenir de l’Afrique dépend des jeunes. Ce qui m’a toujours intéressé, c’est le développement de notre Afrique. Pour y arriver, nous avons fait très vite un constat. Et notre plus grande richesse, c’est notre patrimoine humain. Et ce dernier est composé en très grande majorité de jeunes. Alors, ce qu’il fallait, c’était inspirer ces jeunes et les inculquer des capacités de vie courante, leur donner le sens de la responsabilité du développement de leur communauté.» Pour dire : «Ça ne sera pas aux autres de venir développer nos communautés.

Si on commence à travailler pays par pays en commençant par notre quartier, notre ville, notre région et notre pays, le continent va se développer en général. Et c’est ce que Kabir et la communauté ici à Ballabey ont compris.» L’initiateur de Nba Africa et président de basketball Africa league (Bal) d’ajouter : «Si on a pu inspirer un tant soit peu les jeunes, c’est l’objectif. Et je pense qu’ils sont en train de démontrer que nul n’est tout petit pour avoir un impact positif dans sa communauté. C’est l’attitude que nous voulons voir sur tous nos jeunes. Soyez catalysés sur des intérêts qui vont au-delà de votre propre personne parce que c’est comme ça que vous allez devenir des grands hommes et que vous allez hisser notre pays et l’Afrique pour réaliser le potentiel qui existe !»

Avec le quotidien